Гендиректор АРКИВС рассказал о преодолении трудностей при организации Олимпиады в Сочи

Первая фейл-конференция состоялась на международной выставке «Россия» на ВДНХ. В противовес традиционным мероприятиям, посвящённым «успешному успеху», главной темой стали неудачные или незапланированные повороты событий при подготовке и реализации крупных проектов. Свои истории рассказали генеральный директор АНО «Агентство развития компьютерных и иных видов спорта» Антон Кара, исполнительный продюсер самого кассового фильма в истории России «Чебурашка» Анна Рыжикова и гендиректор студии lab.AG Артём Геллер, чья команда занималась разработкой сайта kremlin.ru.

Анна Рыжикова рассказала о том, как процесс съёмки «Чебурашки» неоднократно нарушался из-за погодных условий. Съёмочная группа попадала под неожиданные проливные дожди и снег, а также из-за нарушений авиасообщения пропустила период сбора апельсинов на важной локации, поэтому впоследствии была вынуждена закупить 600 кг этих плодов и вручную развешивать их на деревья.

Артём Геллер описал, под какое пристальное внимание попала работа его компании во время разработки и внесения корректировок в сайт президента России. Каждое малейшее изменение дизайна приводило к ажиотажу среди наблюдателей, которые пытались глубоким образом объяснять и трактовать чисто технические решения команды разработчиков.

Масштабный кейс описал Антон Кара, входивший в оргкомитет зимних Олимпийских игр в Сочи 2014 года. «У нас было порядка десяти репетиций церемонии открытия Игр, два генеральных прогона с полным стадионом волонтёров, и все работало чётко, – рассказал Антон Кара. – И вот начинается сама церемония, полный стадион, где присутствует президент России и главы ещё около 20 стран, все камеры мира ведут трансляцию. И у нас не раскрывается одно из олимпийских колец. Я уже думал собирать чемодан, потому что игры просто не состоятся. А семья по телефону мне сказала, что всё в порядке и все кольца раскрылись – благодаря масштабной подготовительной работе, во время которой была заснята лучшая картинка, и её пустили в трансляцию».

После этой ситуации был создан оперативный штаб, который выработал решение – обернуть этот инцидент в свою пользу. В итоге на церемонии закрытия Олимпиады одно из колец также оставалось закрытым, но затем всё же открывалось, и это уже было спланированное действие.

Антон Кара анонсировал церемонии открытия и закрытия турнира «Игры Будущего». Соревнования пройдут с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В них примут участие около двух тысяч спортсменов из ста стран мира. Они будут соревноваться в 21 инновационной дисциплине фиджитал-спорта на стыке традиционного и компьютерного спорта: «Сейчас мы не ограничены условностями и правилами МОК, а придумываем собственную историю. Это будет самое инновационное мероприятие из всех международных спортивных турниров», – отметил Антон Кара.

«Игры Будущего» – международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, спортивное шоу нового формата, которое объединит соревнования в физическом и цифровом измерениях. Технологическим партнёром «Игр Будущего» выступает VK Play. В первом турнире «Игры Будущего», который пройдёт в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года, примут участие более 260 опытных команд и более 2000 спортсменов из разных стран в 21 инновационной дисциплине (16 в основной и 5 в расширенной программе). Соревнования будут поделены на пять категорий, или «вызовов»: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость.

Подробнее о турнире можно узнать на официальных каналах «Игры Будущего»:

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