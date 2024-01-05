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Видеокарта RTX 3060 снова стала самой популярной среди пользователей Steam

Видеокарта RTX 3060 снова стала самой популярной среди пользователей Steam
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Компания Valve опубликовала обновлённую статистику самого популярного железа среди пользователей онлайн-магазина Steam. В декабре 2023 года наиболее распространённой видеокартой стала GeForce RTX 3060 — её используют 5,13% игроков.

Однако GeForce GTX 1650 также не сдаёт позиции — предпочтение ей отдали 4,54% геймеров. Также 32,11% пользователей Steam выбирают процессоры с шестью ядрами.

Фото: Steam

Самыми популярными мониторами стали те, которые обладают разрешением 1920 на 1080 пикселей — их используют 59,58% игроков. Ко всему прочему, в тройку наиболее распространённых языков для Steam-аккаунта вошёл русский с долей в 9,43%. Больше только у китайского (25,32%) и английского (36,92%).

Что касается владельцев VR-гарнитур, то самым популярным решением для них стал Oculus Quest 2 — его используют 37,87% геймеров.

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