Патрик Стюарт рассказал о подготовке к работе над новым фильмом серии «Звёздный путь»

83-летний британский актёр Патрик Стюарт заявил о работе над новым фильмом по культовой фантастической франшизе «Звёздный путь».

Вероятно, лента станет продолжением сериала «Звёздный путь: Пикар». Стюарт вернётся к роли Жан-Люка Пикара, вокруг которого и будет строиться сюжет — предполагается, что сценарий напишут «под актёра».

Мне сказали, что я получу сценарий примерно через неделю. И я так взволнован, потому что это похоже на проект, в котором эксперименты, которых я хочу, будут иметь важное значение для такого рода материала. В 83 года это хорошо…

Патрик Стюарт начал съёмки в Star Trek с 1987 года, когда вышел сериал «Звёздный путь: Следующее поколение», с тех пор появившись во многих проектах вселенной.