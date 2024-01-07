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«Мегалополис» от режиссёра «Крёстного отца» выйдет в 2024 году — фильм готовили 40 лет

«Мегалополис» от режиссёра «Крёстного отца» выйдет в 2024 году — фильм готовили 40 лет
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В 2024 году в кинопрокат выйдет фантастическая драма «Мегалополис» от Фрэнсиса Форда Копполы, режиссёра культовой кинотрилогии «Крёстный отец», «Апокалипсис сегодня» и других известных картин.

Сюжет перенесёт зрителей в будущее, где гениальный архитектор хочет перестроить Нью-Йорк и «превратить его в столицу мира», но сталкивается с сопротивлением алчного мэра.

В съёмках приняли участие многие известные актёры: среди них Адам Драйвер, Дастин Хоффман, Кейт Бланшетт, Джон Войт и Мишель Пфайффер.

Идея фильма пришла Копполе после выхода «Апокалипсис сегодня» в начале 1980-х. Тогда же режиссёр написал первую версию сценария, но каждый раз откладывал его из-за более важных проектов. В итоге он решил снять фильм на собственные средства, полученные с дохода собственной винокурни.

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