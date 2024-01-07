Актриса Джоди Фостер раскритиковала современную молодёжь

Известная американская актриса Джоди Фостер в недавнем интервью The Guardian заявила, что с представителями поколения Z (от 1996 до 2010 годов рождения) неприятно взаимодействовать.

Звезда таких фильмов, как «Таксист» и «Молчание ягнят» отметила, что сейчас молодёжь не уделяет должного внимания работе.

Это всё действительно раздражает, особенно на рабочем месте. Они такие: «Нет, сегодня я себя чувствую не очень, приду в 10:30 утра». Или, например, когда получаешь электронную почту и говоришь им — а это грамотно, вы проверяли письмо на ошибки? И они такие: «Зачем мне это делать, разве это мне необходимо?».

При этом 61-летняя актриса отметила, что искренее хочет помочь молодым актёрам раскрыть себя в индустрии, поэтому они могут обращаться к ней за помощью.