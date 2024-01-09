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Фильм «Мадам Паутина» будет длиться 1 час и 55 минут — инсайдер

Фильм «Мадам Паутина» будет длиться 1 час и 55 минут — инсайдер
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По информации инсайдера под ником Cryptic4KQual, хронометраж фильма «Мадам Паутина» составит 1 час и 55 минут. Как отметил пользователь, это может быть не окончательная продолжительность, которая на релизе станет либо меньше, либо чуть больше.

«Мадам Паутина» расскажет про Кассандру Уэбб — девушку, которая работает фельдшером на Манхэттене и обладает способностями ясновидящей. Кассандра узнаёт правду о своём прошлом, а также знакомится с тремя девушками-пауками, которые столкнутся с сильным врагом.

В актёрский состав вошли Дакота Джонсон, Сидни Суини, Селеста О'Коннор, Изабела Мерсед, Тахар Рахим, Майк Эппс, Эмма Робертс, Адам Скотт и другие.

Мировая премьера «Мадам Паутины» состоится 14 февраля 2024 года.

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