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Комедия «Холоп 2» заработала в прокате больше 2,5 млрд рублей

Комедия «Холоп 2» заработала в прокате больше 2,5 млрд рублей
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По данным сайта ЕАИС, комедийный российский фильм «Холоп 2» заработал в прокате 2,6 млрд рублей. Лента очень активно собирает кассу и, кажется, не планирует сбавлять обороты.

«Холоп 2» — продолжение успешного фильма «Холоп». Сиквел рассказывает, как бывший мажор Гриша после событий оригинальной картины изменился и начал творить добро. В какой-то момент он встречает избалованную Катю, которая внезапно обнаруживает себя в другом времени и социальном статусе. Ей предстоит пройти тот же путь, что и самому Грише.

Фото: «ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП»

Главную роль в обоих частях «Холопа» сыграл Милош Бикович. Также в актёрский состав вошли Аглая Тарасова, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова, Ольга Дибцева, Наталья Рогожкина и другие. В режиссёрское кресло вернулся Клип Шипенко, снявший первую часть «Холопа» и недавний «Вызов».

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