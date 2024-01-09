Филипп Киркоров впервые выступил на сцене после скандальной вечеринки Анастасии Ивлеевой

В конце прошлого года скандальная вечеринка блогерши Анастасии Ивлеевой наделала много шума. Последствия у этого мероприятия получились не самые приятные — в России решили «отменить» Филиппа Киркорова. Даже были разговоры о лишении его звания народного артиста Российской Федерации.

После скандала Киркоров покинул Россию и переместился на время в Дубай. Во время своего выступления он заявил, что скучает по России, но скоро обязательно вернётся.

За каждой чёрной полосой наступает белая, обязательно. Всякое бывает в жизни каждого человека, особенно артиста. Сегодня, в Рождественскую ночь, здесь, далеко от родины, я всё равно ощущаю присутствие русского духа. Потому что так гулять могут только русские люди! Русские духом! Мы всегда ими останемся. Будем возвращаться домой. Я не представляю свою жизнь без России — без своего дома.

Артист уже несколько раз извинялся за своё поведение и за посещение вечеринки Ивлеевой. Аудитория в соцсетях тем временем продолжает критиковать Киркорова.