MSI представила портативный ПК Claw — конкурента Steam Deck на процессорах Intel

Тайваньская компания MSI представила Claw — портативный игровой компьютер в стиле Steam Deck. Устройство поступит в продажу в первой половине 2024 года по цене от $ 699 — максимальная версия обойдётся в $ 799.

По характеристикам MSI Claw больше похожа на ASUS ROG Ally — другого конкурента Steam Deck. Портативный компьютер будет работать на базе Windows 11 с процессором Intel Core Ultra 5, 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Максимальная же версия сможет похвастаться чипом Intel Core Ultra 7 155H и 1 ТБ памяти.

Устройство получит сенсорный IPS-дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1920×1080 пикселей. MSI оснастила гаджет батареей ёмкостью 53 Втч, отмечая, что ПК способен проработать около двух часов без подзарядки даже в самых требовательных играх. Важная особенность — MSI Claw поддерживает игры для Android и технологию масштабирования изображения Intel XeSS.