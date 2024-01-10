Азиатская про-команда по Dota 2 сыграла матч против крипов — соперники вылетели с сервера

Филиппинский коллектив Geek Fam вышел в финал квалификации на глобальный турнир BetBoom Dacha по Dota 2, выиграв решающую карту за 8 минут. Закончить игру так быстро удалось из-за технических трудностей у соперника.

На первой минуте матча соперники из монгольской IHC Esports впятером вылетели с сервера из-за проблем с интернетом или электричеством. Техническая пауза продлилась 10 минут, после чего по регламенту игра продолжилась.

В итоге Geek Fam оказались без соперника и просто сражались с крипами и строениями. На девятой минуте игры им удалось уничтожить трон IHC и победить.

В финале отборочных Geek Fam сыграет против Azure Ray из Китая. Победитель отправится на крупный чемпионат BetBoom Dacha с призовым фондом $ 1 млн.