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Появились постеры с героями фильма «Мастер и Маргарита»

Появились постеры с героями фильма «Мастер и Маргарита»
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Продюсерская компания «Марс Медиа» опубликовала постеры с главными героями фильма «Мастер и Маргарита», который изначально носил название «Воланд».

На постерах можно увидеть Азазелло, Геллу, Коровьева, Маргариту и других персонажей. Все промоматериалы выполнены в едином стиле с указанием героев и актёров, которые их сыграли.

Фото: «Марс Медиа»

Фото: «Марс Медиа»

Фото: «Марс Медиа»

Фото: «Марс Медиа»

Фото: «Марс Медиа»

Фото: «Марс Медиа»

Фото: «Марс Медиа»

Лента снята по культовому роману Михаила Булгакова. Сюжет разворачивается в 1930-е годы в Москве и рассказывает про известного писателя, который оказывается в центре скандала и влюбляется в Маргариту.

Режиссёром фильма выступил Михаил Локшин. Главные роли в ленте сыграли Аугуст Диль, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Юрий Колокольников, Леонид Ярмольник и другие.

Премьера ленты состоится 25 января 2024 года.

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