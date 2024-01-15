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Apple внезапно снизит цену на iPhone 15 в Китае

Apple внезапно снизит цену на iPhone 15 в Китае
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В последние годы популярность iPhone в Китае продолжает падать на фоне успехов местных компаний — Xiaomi, Huawei, OnePlus и других брендов. Смартфоны американской корпорации постепенно теряют былую популярность в стране.

Тем временем Apple уже начала вести полноценную борьбу за китайский рынок. Как сообщает издание Bloomberg, компания сделает первые скидки на iPhone 15: в течение китайского Нового года, с 18 по 21 января, местные жители смогут приобрести последние модели «яблочных» гаджетов со скидкой в 500 юаней (около 6200 рублей). Это очень необычная ситуация для Apple, которая ранее снижала цены в праздники лишь на смартфоны прошлых поколений.

Помимо скидок на iPhone, компания также временно уменьшит стоимость планшетов iPad, ноутбуков MacBook Air, умных часов Watch, наушников AirPods и других аксессуаров. Вполне возможно, что это далеко не последняя акция американской корпорации в Китае в ближайшее время.

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