«В чём ценность этого кино?» Милош Бикович раскритиковал фильм Анджелины Джоли

Звезда «Холопа 2» Милош Бикович в недавнем интервью обсудил режиссёрские работы известной голливудской звезды Анджелины Джоли.

В частности, актёр затронул ленту «В краю крови и мёда» 2011 года. По словам Милоша, показанное в ленте очень далеко от правды и этим кино не цепляет.

То, что там показано, я думаю, что это далеко от правды. И не очень высокая художественная ценность, поэтому, если вы не пытались её достичь и вы далеки от правды, в чём ценность этого фильма? В кино, мне кажется, не должно быть места для политического высказывания. То есть можно, но тогда понятно, что это кино быстро забудут.

Бикович подчеркнул, что в подобных фильмах обычно происходит мало что общего с реальным миром.