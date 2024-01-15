В WhatsApp на iPhone появился редактор стикеров

Разработчики мессенджера WhatsApp выпустили крупное обновление программы для iOS 17. Пользователи гаджетов Apple теперь могут создавать наборы стикеров из картинок в Галерее с добавлением собственных деталей.

Чтобы создать стикер, необходимо открыть специальную панель в программе, выбрать «Создать стикер» и отметить нужное изображение. После этого откроется редактор, в котором стикеру можно придать новых деталей: нанести текст, вырезать часть картинки или что-то нарисовать. Авторы показали пример, как может преобразиться пользовательский стикер, на примере картинки с собакой.

Фото: WhatsApp

Сейчас редактор стикеров также работает и в браузерной версии программы, а до Android функция доберётся в ближайшее время. Сейчас пользователи смартфонов с ОС от Google могут лишь оставлять реакции на стикеры или генерировать новые с помощью нейросети.