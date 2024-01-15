Джордж Клуни объяснил, почему ему нравится быть режиссёром

Американский актёр Джордж Клуни заявил, что ему очень нравится быть режиссёром. В преддверии релиза его следующего фильма «Парни в лодке» постановщик рассказал, почему ему так нравится быть главным на площадке.

Актёр признался, что для него это очень весело — наблюдать за тем, как актёры играют по его команде и сценарию. При этом от актёрской карьеры он также не собирается отказываться, планируя чередовать эти роли.

Режиссура – ​​это весело. Приятно прийти утром и дописать сценарий, а затем попросить кого-нибудь построить декорации по твоему тексту, это очень здорово. При этом мне всё ещё нравится играть самому, я только что снялся в триллере «Волки» с Брэдом Питтом, он очень многообещающий актёр.

Премьера фильма «Парни в лодке» состоялась 25 декабря в США, а 12 января лента также добралась до Великобритании. Лента рассказывает о команде гребцов Вашингтонского университета, которая завоевала золото на Олимпийских играх в Германии в 1936 году.