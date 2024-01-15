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Триумф «Оппенгеймера», «Барби» и «Грызни» — итоги кинопремии Critics Choice Awards 2024

Триумф «Оппенгеймера», «Барби» и «Грызни» — итоги кинопремии Critics Choice Awards 2024
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15 января в США прошла церемония вручения наград Critics Choice Awards 2024. Она присуждается американской Ассоциацией кинокритиков вещательных компаний за выдающийся вклад в киноискусство.

Абсолютным триумфатором выставки стал «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. Лента собрала сразу восемь наград, включая престижнейшие «Лучший фильм» и «Лучший режиссёр». На второй строчке по числу статуэток оказалась «Барби» — картина Гретты Гервиг стала в том числе «Лучшей комедией».

Лучшим актёром признали Пола Джаматти («Оставленные»), а лучшей актрисой — Эмму Стоун («Бедные-несчастные»).

Итоги Critics Choice Awards 2024 — фильмы

  • Лучший фильм — «Оппенгеймер»
  • Лучший мультфильм — «Человек-паук: Паутина вселенных»
  • Лучший фильм на иностранном языке — «Анатомия падения»
  • Лучший режиссёр — Кристофер Нолан («Оппенгеймер»)
  • Лучшая комедия — «Барби»
  • Лучшая мужская роль — Пол Джаматти («Оставленные»)
  • Лучшая женская роль — Эмма Стоун («Бедные-несчастные»)
  • Лучший актёр второго плана — Роберт Дауни-младший («Оппенгеймер»)
  • Лучшая актриса второго плана — Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»)
  • Лучший актёрский состав — «Оппенгеймер»
  • Лучший оригинальный сценарий — «Барби»
  • Лучший адаптированный сценарий — «Американское чтиво»
  • Лучшие спецэффекты — «Оппенгеймер»
  • Лучший монтаж — Дженнифер Лейм («Оппенгеймер»)
  • Лучшая песня — I’m Just Ken («Барби»)
  • Лучший саундтрек — «Оппенгеймер».

Итоги Critics Choice Awards 2024 — сериалы

  • Лучший драматический сериал — «Наследники»
  • Лучший мини-сериал — «Грызня»
  • Лучший комедийный сериал — «Медведь»
  • Лучший иностранный сериал — «Люпен»
  • Лучший анимационный сериал — «Скотт Пилигрим жмёт на газ»
  • Лучший актёр в драматическом сериале — Киран Калкин («Наследники»)
  • Лучшая актриса в драматическом сериале — Сара Снук («Наследники»)
  • Лучший актёр в мини-сериале — Стивен Ян («Грызня»)
  • Лучшая актриса в мини-сериале — Али Вонг («Грызня»)
  • Лучший актёр в комедийном сериале — Джереми Аллен Уайт («Медведь»)
  • Лучшая актриса в комедийном сериале — Айо Эдебири («Медведь»).

Critics Choice Awards 2024 традиционно считается некой репетицией перед «Оскаром-2024». Номинантов на главную кинопремию года огласят 23 января.

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