Триумф «Оппенгеймера», «Барби» и «Грызни» — итоги кинопремии Critics Choice Awards 2024

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

15 января в США прошла церемония вручения наград Critics Choice Awards 2024. Она присуждается американской Ассоциацией кинокритиков вещательных компаний за выдающийся вклад в киноискусство.

Абсолютным триумфатором выставки стал «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. Лента собрала сразу восемь наград, включая престижнейшие «Лучший фильм» и «Лучший режиссёр». На второй строчке по числу статуэток оказалась «Барби» — картина Гретты Гервиг стала в том числе «Лучшей комедией».

Лучшим актёром признали Пола Джаматти («Оставленные»), а лучшей актрисой — Эмму Стоун («Бедные-несчастные»).

Итоги Critics Choice Awards 2024 — фильмы

Лучший фильм — «Оппенгеймер»

Лучший мультфильм — «Человек-паук: Паутина вселенных»

Лучший фильм на иностранном языке — «Анатомия падения»

Лучший режиссёр — Кристофер Нолан («Оппенгеймер»)

Лучшая комедия — «Барби»

Лучшая мужская роль — Пол Джаматти («Оставленные»)

Лучшая женская роль — Эмма Стоун («Бедные-несчастные»)

Лучший актёр второго плана — Роберт Дауни-младший («Оппенгеймер»)

Лучшая актриса второго плана — Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»)

Лучший актёрский состав — «Оппенгеймер»

Лучший оригинальный сценарий — «Барби»

Лучший адаптированный сценарий — «Американское чтиво»

Лучшие спецэффекты — «Оппенгеймер»

Лучший монтаж — Дженнифер Лейм («Оппенгеймер»)

Лучшая песня — I’m Just Ken («Барби»)

Лучший саундтрек — «Оппенгеймер».

Итоги Critics Choice Awards 2024 — сериалы

Лучший драматический сериал — «Наследники»

Лучший мини-сериал — «Грызня»

Лучший комедийный сериал — «Медведь»

Лучший иностранный сериал — «Люпен»

Лучший анимационный сериал — «Скотт Пилигрим жмёт на газ»

Лучший актёр в драматическом сериале — Киран Калкин («Наследники»)

Лучшая актриса в драматическом сериале — Сара Снук («Наследники»)

Лучший актёр в мини-сериале — Стивен Ян («Грызня»)

Лучшая актриса в мини-сериале — Али Вонг («Грызня»)

Лучший актёр в комедийном сериале — Джереми Аллен Уайт («Медведь»)

Лучшая актриса в комедийном сериале — Айо Эдебири («Медведь»).

Critics Choice Awards 2024 традиционно считается некой репетицией перед «Оскаром-2024». Номинантов на главную кинопремию года огласят 23 января.