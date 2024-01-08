«Оппенгеймер», «Мальчик и птица» и «Грызня»: все победители «Золотого глобуса — 2024»

Минувшей ночью в Калифорнии прошла церемония награждения престижной премии «Золотой глобус» для лучших работ в кино и на телевидении за 2023 год.
Победителем премии в разделе кино стал «Оппенгеймер» Кристофера Нолана, получивший сразу пять наград. А вот «Барби» из восьми номинаций взяла лишь две — столько же, сколько чёрная комедия «Бедные-несчастные» с Эммой Стоун или «Анатомия падения» Жюстина Трие.
Все победители премии «Золотой глобус – 2024» (кино)
- Лучший драматический фильм: «Оппенгеймер»
- Лучший комедийный фильм: «Бедные-несчастные»
- Лучшая режиссура: Кристофер Нолан («Оппенгеймер»)
- Лучший актёр в драматическом фильме: Киллиан Мёрфи («Оппенгеймер»)
- Лучшая актриса в драматическом фильме: Лили Гладстон («Убийцы цветочной луны»)
- Лучший актёр в комедии или мюзикле: Пол Джаматти («Оставленные»)
- Лучшая актриса в комедии или мюзикле: Эмма Стоун («Бедные-несчастные»)
- Лучший актёр второго плана: Роберт Дауни мл.(«Оппенгеймер»)
- Лучшая актриса второго плана: Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»)
- Лучший сценарий: Жюстин Трие и Артур Арари («Анатомия падения»)
- Лучшая музыка к фильму: Людвиг Йоранссон («Оппенгеймер»)
- Лучшая песня: What Was I Made For?, Билли Айлиш и Финнеас О’Коннелл (<Барби»)
- Лучший анимационный фильм: «Мальчик и птица»
- Лучший фильм на иностранном языке: «Анатомия падения»
- Лучший прокат: «Барби».
Награду за лучший анимационный фильм впервые в истории «Глобуса» получила японская лента — новое аниме Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица». В разделе ТВ-проектов почти все статуэтки разделили между собой «Наследники» (четыре премии), «Медведь» и «Грызня» (по три).
Все победители премии «Золотой глобус – 2024» (ТВ)
- Лучший драматический сериал: «Наследники»
- Лучший комедийный сериал: «Медведь»
- Лучший мини-сериал или телефильм: «Грызня»
- Лучший актёр в драматическом телесериале: Киран Калкин («Наследники»)
- Лучшая актриса в драматическом телесериале: Сара Снук («Наследники»)
- Лучший актёр в комедии или мюзикле: Джереми Аллен Уайт («Медведь»)
- Лучшая актриса в комедии или мюзикле: Айо Эдебири («Медведь»)
- Лучший актёр в мини-сериале / телефильме: Стивен Ён («Грызня»)
- Лучшая актриса в мини-сериале / телефильме: Эли Вонг («Грызня»)
- Лучший актёр второго плана: Мэттью Макфэдьен («Наследники»)
- Лучшая актриса второго плана: Элизабет Дебики («Корона»)
- Лучший стендап на телевидении: Рики Джервейс.