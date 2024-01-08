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Все победители премии Золотой глобус 2024: Оппенгеймер, Наследники, Грызня и другие

«Оппенгеймер», «Мальчик и птица» и «Грызня»: все победители «Золотого глобуса — 2024»
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Минувшей ночью в Калифорнии прошла церемония награждения престижной премии «Золотой глобус» для лучших работ в кино и на телевидении за 2023 год.

Победителем премии в разделе кино стал «Оппенгеймер» Кристофера Нолана, получивший сразу пять наград. А вот «Барби» из восьми номинаций взяла лишь две — столько же, сколько чёрная комедия «Бедные-несчастные» с Эммой Стоун или «Анатомия падения» Жюстина Трие.

Все победители премии «Золотой глобус – 2024» (кино)

  • Лучший драматический фильм: «Оппенгеймер»
  • Лучший комедийный фильм: «Бедные-несчастные»
  • Лучшая режиссура: Кристофер Нолан («Оппенгеймер»)
  • Лучший актёр в драматическом фильме: Киллиан Мёрфи («Оппенгеймер»)
  • Лучшая актриса в драматическом фильме: Лили Гладстон («Убийцы цветочной луны»)
  • Лучший актёр в комедии или мюзикле: Пол Джаматти («Оставленные»)
  • Лучшая актриса в комедии или мюзикле: Эмма Стоун («Бедные-несчастные»)
  • Лучший актёр второго плана: Роберт Дауни мл.(«Оппенгеймер»)
  • Лучшая актриса второго плана: Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»)
  • Лучший сценарий: Жюстин Трие и Артур Арари («Анатомия падения»)
  • Лучшая музыка к фильму: Людвиг Йоранссон («Оппенгеймер»)
  • Лучшая песня: What Was I Made For?, Билли Айлиш и Финнеас О’Коннелл (<Барби»)
  • Лучший анимационный фильм: «Мальчик и птица»
  • Лучший фильм на иностранном языке: «Анатомия падения»
  • Лучший прокат: «Барби».

Награду за лучший анимационный фильм впервые в истории «Глобуса» получила японская лента — новое аниме Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица». В разделе ТВ-проектов почти все статуэтки разделили между собой «Наследники» (четыре премии), «Медведь» и «Грызня» (по три).

Все победители премии «Золотой глобус – 2024» (ТВ)

  • Лучший драматический сериал: «Наследники»
  • Лучший комедийный сериал: «Медведь»
  • Лучший мини-сериал или телефильм: «Грызня»
  • Лучший актёр в драматическом телесериале: Киран Калкин («Наследники»)
  • Лучшая актриса в драматическом телесериале: Сара Снук («Наследники»)
  • Лучший актёр в комедии или мюзикле: Джереми Аллен Уайт («Медведь»)
  • Лучшая актриса в комедии или мюзикле: Айо Эдебири («Медведь»)
  • Лучший актёр в мини-сериале / телефильме: Стивен Ён («Грызня»)
  • Лучшая актриса в мини-сериале / телефильме: Эли Вонг («Грызня»)
  • Лучший актёр второго плана: Мэттью Макфэдьен («Наследники»)
  • Лучшая актриса второго плана: Элизабет Дебики («Корона»)
  • Лучший стендап на телевидении: Рики Джервейс.
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