«Оппенгеймер», «Мальчик и птица» и «Грызня»: все победители «Золотого глобуса — 2024»

Минувшей ночью в Калифорнии прошла церемония награждения престижной премии «Золотой глобус» для лучших работ в кино и на телевидении за 2023 год.

Победителем премии в разделе кино стал «Оппенгеймер» Кристофера Нолана, получивший сразу пять наград. А вот «Барби» из восьми номинаций взяла лишь две — столько же, сколько чёрная комедия «Бедные-несчастные» с Эммой Стоун или «Анатомия падения» Жюстина Трие.

Все победители премии «Золотой глобус – 2024» (кино)

Лучший драматический фильм: «Оппенгеймер»

«Оппенгеймер» Лучший комедийный фильм: «Бедные-несчастные»

«Бедные-несчастные» Лучшая режиссура: Кристофер Нолан («Оппенгеймер»)

Кристофер Нолан («Оппенгеймер») Лучший актёр в драматическом фильме: Киллиан Мёрфи («Оппенгеймер»)

Киллиан Мёрфи («Оппенгеймер») Лучшая актриса в драматическом фильме: Лили Гладстон («Убийцы цветочной луны»)

Лили Гладстон («Убийцы цветочной луны») Лучший актёр в комедии или мюзикле: Пол Джаматти («Оставленные»)

Пол Джаматти («Оставленные») Лучшая актриса в комедии или мюзикле: Эмма Стоун («Бедные-несчастные»)

Эмма Стоун («Бедные-несчастные») Лучший актёр второго плана: Роберт Дауни мл.(«Оппенгеймер»)

Роберт Дауни мл.(«Оппенгеймер») Лучшая актриса второго плана: Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»)

Давайн Джой Рэндольф («Оставленные») Лучший сценарий: Жюстин Трие и Артур Арари («Анатомия падения»)

Жюстин Трие и Артур Арари («Анатомия падения») Лучшая музыка к фильму: Людвиг Йоранссон («Оппенгеймер»)

Людвиг Йоранссон («Оппенгеймер») Лучшая песня: What Was I Made For?, Билли Айлиш и Финнеас О’Коннелл (<Барби»)

What Was I Made For?, Билли Айлиш и Финнеас О’Коннелл (<Барби») Лучший анимационный фильм: «Мальчик и птица»

«Мальчик и птица» Лучший фильм на иностранном языке: «Анатомия падения»

«Анатомия падения» Лучший прокат: «Барби».

Награду за лучший анимационный фильм впервые в истории «Глобуса» получила японская лента — новое аниме Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица». В разделе ТВ-проектов почти все статуэтки разделили между собой «Наследники» (четыре премии), «Медведь» и «Грызня» (по три).

Все победители премии «Золотой глобус – 2024» (ТВ)

Лучший драматический сериал: «Наследники»

«Наследники» Лучший комедийный сериал: «Медведь»

«Медведь» Лучший мини-сериал или телефильм: «Грызня»

«Грызня» Лучший актёр в драматическом телесериале: Киран Калкин («Наследники»)

Киран Калкин («Наследники») Лучшая актриса в драматическом телесериале: Сара Снук («Наследники»)

Сара Снук («Наследники») Лучший актёр в комедии или мюзикле: Джереми Аллен Уайт («Медведь»)

Джереми Аллен Уайт («Медведь») Лучшая актриса в комедии или мюзикле: Айо Эдебири («Медведь»)

Айо Эдебири («Медведь») Лучший актёр в мини-сериале / телефильме: Стивен Ён («Грызня»)

Стивен Ён («Грызня») Лучшая актриса в мини-сериале / телефильме: Эли Вонг («Грызня»)

Эли Вонг («Грызня») Лучший актёр второго плана: Мэттью Макфэдьен («Наследники»)

Мэттью Макфэдьен («Наследники») Лучшая актриса второго плана: Элизабет Дебики («Корона»)

Элизабет Дебики («Корона») Лучший стендап на телевидении: Рики Джервейс.