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В России стартовал детективный сериал «Месье Спейд» от создателя «Хода королевы»

В России стартовал детективный сериал «Месье Спейд» от создателя «Хода королевы»
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15 января в российских онлайн-кинотеатрах стартовал сериал «Месье Спейд» от создателя «Хода королевы» Скотта Фрэнка. В первый сезон детективной драмы войдёт шесть эпизодов — они будут выходить еженедельно по понедельникам в Okko и на «Амедиатеке».

Видео доступно на YouTube-канале Amediateka. Права на видео принадлежат «Амедиатеке».

«Месье Спейд» рассказывает о 60-летнем детективе, который уходит на заслуженный отдых во Франции. Однако и здесь ему не удаётся спокойно отдохнуть — в местном монастыре таинственно погибают сразу шесть монахинь. Спейд берётся за расследование дела, попутно выясняя, что оно как-то связано с ребёнком, который, как считают монахини, обладает невероятными способностями.

Главную роль в сериале «Месье Спейд» сыграл Клайв Оуэн. Режиссёром сериала выступил создатель «Хода королевы» Скотт Фрэнк.

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