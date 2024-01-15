В России выросли продажи планшетов — впервые за три года

В 2023 году в России впервые за три года увеличились продажи планшетов — на 32% в штуках и на 30% в деньгах. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на российских ритейлеров.

Так, в МТС продали 2,4 млн планшетов в 2023 году, что оказалось на треть больше, чем в 2022-м. При этом лидируют по продажам устройства до 10 тыс. рублей. Рост продаж подтвердили и в «М.Видео-Эльдорадо», назвав цифру в 2,5 млн проданных гаджетов и отметив аналогичный рост.

Лидером по числу проданных устройств стали планшеты Huawei (16%), на втором месте очутился позапрошлогодний лидер Samsung (13%), а замкнула тройку Xiaomi (11%). При этом в денежном выражении лидером осталась Apple, занимая примерно 28% рынка.

Ритейлеры связывают рост продаж планшетов в России с несколькими важными факторами, включая повышение функциональности устройств и подорожание смежных категорий электроники.