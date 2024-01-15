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Roblox стала самой скачиваемой мобильной игрой в России в 2023 году

Roblox стала самой скачиваемой мобильной игрой в России в 2023 году
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По данным газеты «Ведомости», полученным от исследовательской компании Data.ai, Roblox стала самой скачиваемой мобильной игрой в России в 2023 году. Тайтл скачали около 10 млн раз.

На втором месте оказался симулятор создания персонажа в стиле аниме Gacha Life 2, который установили 9,36 млн раз. Следом идёт знаменитая Subway Surf, одна из самых популярных игр в мире. В прошлом году пользователей особенно сильно привлекали стратегии и гиперказуальные игры. Загрузки казуальных игр по типу «три в ряд» возросли на 12%, а головоломок — на 7%.

Ещё стало известно, что количество установок мобильных игр из App Store и Google Play в России по итогам 2023 года составило 2,73 млрд — на 4% больше, чем в 2022 году.

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