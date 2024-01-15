Автор «Клана Сопрано» Дэвид Чейз раскритиковал современное телевидение

Американский режиссёр и автор культового сериала «Клан Сопрано» Дэвид Чейз поделился своим мнением насчёт современного телевидения. По его словам, люди стали слишком многозадачными — они не могут сфокусироваться на чём-то одном и уделять этому пристальное внимание.

Это приводит к тому, что авторы больше не могут создавать проекты, «наполненные глубоким смыслом». По мнению Чейза, сейчас он чувствует себя так, будто находится на похоронах современного телевидения.

Люди стали более многозадачными, и аудитория больше не может удерживать фокус внимания на чём-то, поэтому мы не можем делать проекты, наполненные глубоким смыслом и требующие от аудитории сосредоточенности. А руководители современного ТВ? Становится всё хуже, мы возвращаемся туда, где уже когда-то были. Так что сейчас мы присутствуем на похоронах. Что-то умирает.

12 января сериалу «Клан Сопрано» исполнилось 25 лет. По словам Чейза, работать над шоу было очень сложно — продюсеры вечно требовали от него убрать ту или иную сцену, в которой и был весь смысл.