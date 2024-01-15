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Умер актёр Алек Массер, игравший в «Отчаянных домохозяйках», — ему было всего 50 лет

Умер актёр Алек Массер, игравший в «Отчаянных домохозяйках», — ему было всего 50 лет
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50-летний американский актёр Алек Массер скоропостижно скончался — о трагедии внезапно сообщила в соцсетях его невеста Пейдж Пресс.

Причина смерти не называется. Девушка не стала раскрывать подробностей, лишь сообщив, что Алек был «лучшим женихом, о котором только можно было мечтать». Соболезнования также выразил Адам Сэндлер, работавший с погибшим в рамках фильма «Взрослые».

Массер получил наибольшую известность благодаря победе в детском реалити-шоу «Я хочу быть мыльной звездой», после чего получил роль в сериале «Все мои дети». Позже он снялся в популярном шоу «Отчаянные домохозяйки» и появлялся в некоторых других проектах.

Ранее из жизни также ушёл народный артист Советского Союза Юрий Соломин.

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