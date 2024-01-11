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Умер Юрий Соломин, народный артист СССР и художественный руководитель Малого театра

Умер Юрий Соломин, народный артист СССР и художественный руководитель Малого театра
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11 января не стало Юрия Соломина — народного артиста СССР и художественного руководителя Малого театра. Об этом изданию ТАСС сообщили в окружении артиста, отметив, что совсем недавно его выписали из больницы после инсульта. Артисту было 88 лет.

Юрий Соломин преподавал в Высшем театральном училище имени Щепкина с 1961 года и являлся профессором кафедры актёрского мастерства. За свою долгую жизнь он снялся в более чем 60 проектах, среди которых «Обыкновенное чудо», «Летучая мышь» и «Непобедимый».

Юрий Соломин был удостоен множества различных наград, включая Героя Труда Российской Федерации и Народного артиста СССР. Артист также являлся полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» за вклад в укрепление российской государственности.

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