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Джанин теперь тоже охотник — новый кадр фильма «Охотники за привидениями: Леденящий ужас»

Джанин теперь тоже охотник — новый кадр фильма «Охотники за привидениями: Леденящий ужас»
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Издание Empire опубликовало новые подробности следующего фильма по франшизе «Охотники за привидениями», снабдив их очередным эксклюзивным кадром.

На изображении команда готовится начать задание — и среди остальных охотников в форме можно увидеть секретаршу Джанин Мелниц, роль которой вновь исполнит Энни Поттс.

По словам актрисы, изначально этого не было в сценарии «Охотников за привидениями: Леденящий ужас», но по ходу съёмок режиссёр нашёл для Поттс новую роль.

Ситуация отчаянная, поэтому мы должны задействовать все силы. Оказалось, что Джанин вполне способна на это — как и большинство женщин, когда им предоставляется такая возможность. Для меня это стало настоящей неожиданностью — прошло несколько недель съёмок, и Гил, наш режиссёр, подошёл ко мне и сказал: «Мы думаем, что пришло время… Мы хотим, чтобы ты надела этот костюм».

Фото: Empire

Премьера фильма «Охотники за привидениями: Леденящий ужас» намечена на 22 марта. Это прямое продолжение «Охотников за привидениями: Наследники» 2021 года.

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