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Вышел релизный трейлер игры «Отряд самоубийц: Конец Лиги справедливости»

Вышел релизный трейлер игры «Отряд самоубийц: Конец Лиги справедливости»
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Разработчики Suicide Squad: Kill the Justice League выпустили короткий видеоролик, посвящённый скорому релизу своей видеоигры.

В минутном видео под известную песню британской рок-группы Blur авторы показали несколько катсцен и кадры геймплея экшн-адвенчуры во вселенной DC.

Видео доступно на YouTube-канале Suicide Squad: Kill the Justice League. Права на видео принадлежат Warner Bros. Games.

Напомним, «Конец Лиги справедливости» является новой игрой в серии Batman: Arkham. По сюжету все супергерои оказываются под воздействием злодея Брэйниака и не могут себя контролировать — исправлять ситуацию будет знакомая группа плохишей с Харли Квинн, Королём Акул и другими.

Релиз игры намечен на 2 февраля. Игра выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series.

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