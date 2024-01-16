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Триллер «Кровавая правая рука» с Орландо Блумом выйдет 23 февраля – трейлер

Триллер «Кровавая правая рука» с Орландо Блумом выйдет 23 февраля – трейлер
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Создатели художественного фильма «Кровавая правая рука» выпустили трейлер предстоящего триллера. Премьера ленты в мировых кинотеатрах состоится 23 февраля.

Сюжет рассказывает судьбу бывшего преступника Кэша, роль которого исполнил Орландо Блум. Он пытается вернуться к спокойной жизни со своей племянницей и шурином (его сыграл Энди Макдауэлл), но криминальный босс пытается вернуть Кэша к грязным делам. Тот на это не согласен и готов защищать свою семью.

Видео доступно на YouTube-канале Magnolia Pictures & Magnet Releasing. Права на видео принадлежат Redbox Entertainment.

Официальный прокат фильма в России не планируется, но вполне вероятно, что некоторые кинотеатры организуют показы «Кровавой правой руки» иными способами.

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