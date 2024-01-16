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«Попотеть пришлось только во время экзаменов»: судья Дмитрий Шульгин о мировой категории

Российский киберспортивный судья Дмитрий HAVOC Шульгин рассказал «Чемпионату» о том, как ему удалось получить международную категорию.

Финальное обучение проходило в Южной Корее в течение двух дней по 10 часов, но никаких трудностей в понимании материала Шульгин не почувствовал.

Попотеть пришлось только во время экзамена, так как в некоторых вопросах необходимо было учитывать «региональные особенности», а также было ограничение по времени.

Дмитрий также рассказал о нюансах своей профессии.

Ошибочно считать, что задача судьи в киберспорте — это только выставление результата. Как и в любом виде спорта, судья — это гарант обеспечения честных и справедливых соревнований. Именно поэтому ему необходимо непрерывно учиться и повышать свой навык. Например, для решения технических вопросов или нестандартных и конфликтных ситуаций во время соревнований.

Шульгин стал первым судьёй в истории российского киберспорта, который получил вторую международную категорию.