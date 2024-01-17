Российские разработчики «Поезда» перезапустили проект и показали новую игру
Разработчики из российской студии Watt Studio представили свою игру под названием TRAINS: Electrostorm — это одиночный приключенческий экшен в мрачном сеттинге электропанка. Интересно, что ранее авторы планировали выпустить другую игру, «Поезда», но решили перезапустить разработку.
Чтобы не быть многословными, авторы показали первый тизер TRAINS: Electrostorm. Он получился коротенький, в нём показали главного героя.
Тизер
Видео доступно на YouTube-канале Watt Studio. Права на видео принадлежат Watt Studio.
Одиночное экшн-приключение, где игроков ожидает необычное взаимодействие с техникой и мрачная атмосфера электропанка.
Разработка тайтла ведётся на движке Unreal Engine 5. Даты выхода у него пока что нет.
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