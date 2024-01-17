Сериал «Тед» получит второй сезон, только если этого захотят зрители

Недавно продюсер сериала «Тед» Сет Макфарлейн в интервью The Wrap рассказал, получит ли шоу второй сезон. По словам Макфарлейна, продолжение проекта обсуждалось, но в конечном счёте всё зависит от зрителей.

Продюсер подчеркнул, что появление второго сезона зависит от того, будет ли в этом интерес зрителей. Более того, Макфарлейн в первую очередь хотел бы лучше раскрыть персонажей шоу, если такая возможность предоставится.

Мы, безусловно, открыты для этого. Я думаю, есть ещё тонна историй, которые нужно изучить. Но для чего-то подобного должна быть аудитория. Вы же не хотите просто продолжать это делать, если никто не будет смотреть.

Мини-сериал «Тед» — приквела комедии «Третий лишний» с Марком Уолбергом. Действие шоу разворачивается в 1993 году, когда плюшевый медведь Тед живёт дома у своего лучшего друга, 16-летнего Джона Беннета.

Премьера шоу состоялась в сервисе Peacock.