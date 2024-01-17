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Марго Робби выбрала своего краша среди персонажей в кино

Марго Робби выбрала своего краша среди персонажей в кино
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Во время беседы с журналом W Марго Робби, известная по «Барби» и «Волку с Уолл-стрит», поговорила про своего краша, то есть про героя, который ей сильно понравился, в кино. Её выбор стал весьма неожиданным, хотя для многих и приемлемым.

Выбор актрисы пал на Арагорна из трилогии «Властелин колец», которого сыграл Вигго Мортенсен. После вопроса о краше Райан Гослинг пошутил, что Робби имеет в виду книжную версию Арагорна, но актриса посмеялась и уточнила, что речь про киноверсию героя.

Думаю, это Арагорн из «Властелина колец… Вигго Мортенсен. Странник!

В комментариях под видео многие стали также отмечать Орландо Блума, который в трилогии Питера Джексона исполнил роль эльфа Леголаса, друга Арагорна.

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