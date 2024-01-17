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Первый эпизод сериала «Перси Джексон и Олимпийцы» набрал больше 26 млн просмотров

Первый эпизод сериала «Перси Джексон и Олимпийцы» набрал больше 26 млн просмотров
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По информации издания Deadline, премьерная серия сериала «Перси Джексон и Олимпийцы» набрала более 26,2 млн просмотров на Disney+ и Hulu. С момента выхода первого эпизода прошёл почти месяц.

В Disney сообщили, что пять доступных на данный момент серий, без учёта первой, набрали около 10 млн просмотр за первую неделю на, что, похоже, соответствует ожиданиям компании.

Сюжет нового сериала основан на романах писателя Рика Риордана. Он рассказывает о 12-летнем полубоге по имени Перси Джексон, приключения которого начинаются с обвинения греческим богом Зевсом в краже молнии с Олимпа. В 2010 году по романам вышел фильм «Перси Джексон и похититель молний».

В первый сезон «Перси Джексона и Олимпийцев» вошло восемь эпизодов. Вчера вышла шестая серия, а премьера седьмой ожидается 23 января.

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