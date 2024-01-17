Вышел первый трейлер фильма «Лёд 3» с Александром Петровым

Кинокомпания «НМГ Кинопрокат» опубликовала полноценный трейлер фильма «Лёд 3», до этого выходил лишь тизер. В ролике показали Александра Петрова и других актёров.

Видео доступно на YouTube-канале «НМГ Кинопрокат». Права на видео приндалежат «НМГ Кинопрокат».

Третья часть «Льда» завершит историю главных героев. Она расскажет о взрослой Наде, которая знакомится с молодым и дерзким хоккеистом. Между парнем и девушкой вспыхивают чувства, но Горин, сыгранный Петровым, против этих отношений.

Режиссёр третьей части «Льда» — Юрий Хмельницкий. Для него это полнометражный дебют. Сценарий ленты написали Андрей Золотарёв и Аксинья Борисова. Одним из продюсеров числится Фёдор Бондарчук.

Премьера ленты в кинотеатрах состоится 14 февраля.