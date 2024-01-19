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Опубликован отрывок из «Мастеров воздуха», преемника «Братьев по оружию» и «Тихого океана»

Издание IGN опубликовало новый отрывок из мини-сериала «Мастера воздуха» — духовного наследника «Братьев по оружию» и «Тихого океана». Также в ролике о работе над проектом рассказали Том Хэнкс, Стивен Спилберг и Остин Батлер.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Apple.

Сериал «Мастера воздуха» основан на одноимённой книге Дональда Л. Миллера. В ней рассказывается о бойцах 100-й бомбардировочной группы («Кровавая сотня»), которые совершают опасные бомбовые рейды над нацистской Германией.

В шоу снялись Остин Батлер («Элвис»), Барри Кеоган («Банши Инишерина»), Дэвид Шилдс («Доктор Кто») и Шути Гатва («Сексуальное просвещение»). Продюсерами выступят культовый режиссёр Стивен Спилберг и оскароносный актёр Том Хэнкс.

«Мастера воздуха» выйдут 26 января в стриминговом сервисе Apple TV+. Сериал будет состоять из девяти эпизодов.