Авторы сериала «Гарри Поттер» уже обсуждают с Джоан Роулинг сценарий для семи сезонов

Журналисты издания Deadline сообщили, что сериальный перезапуск «Гарри Поттера» уже находится в стадии активной разработки. Также авторы шоу обсуждают с писательницей Джоан Роулинг сценарий для всех семи сезонов.

Напомним, одним из продюсеров сериала выступит Дэвид Хейман, работавший над культовой сагой с Дэниелом Рэдклиффом. Кресло исполнительного продюсера заняла сама Джоан Роулинг.

Из подробностей пока известно, что сериал заново расскажет историю Гарри Поттера. Создатели постараются перенести в него каждую мелкую деталь из оригинальных произведений, которых с каждым фильмом киносаги становилось всё меньше.

У шоу пока нет даже приблизительной даты премьеры. В апреле прошлого года руководитель Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав заявил, что впереди зрителей ждёт «путешествие длиной в 10 лет».