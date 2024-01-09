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Warner Bros. готовит сразу несколько новых игр по вселенной «Гарри Поттера»

Warner Bros. готовит сразу несколько новых игр по вселенной «Гарри Поттера»
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Hogwarts Legacy, ставшая одной из самых успешных игр 2023 года, получит продолжение. Об этом рассказал президент Warner Bros. Interactive Дэвид Хаддад в интервью изданию Variety.

Разработчики уже готовят продукты для развития игровой вселенной — прежде всего речь идёт об игре про квиддич Harry Potter: Quidditch Champions, которая сейчас находится в стадии бета-тестирования. Конкретную дату выхода Хаддад называть не стал.

Кроме того, в работе находятся находятся ряд других проектов, которые ещё рано анонсировать. Отмечается, что они «позволят фанатам стать частью волшебного мира» и «глубже прочувствовать историю и персонажей».

Хаддад также отметил, что горд высокими показателями продаж Hogwarts Legacy.

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