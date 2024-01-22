Создатели «Готики» из Piranha Bytes прокомментировали слухи про закрытие студии

Студия Piranha Bytes впервые прокомментировала слухи про закрытие студии, которые начали распространяться на прошлой неделе после того, как поклонники и журналисты заподозрили неладное.

Компания заявил, что действительно находится в тяжёлом положении, однако сейчас продолжает своё существование и борется за выживание: «Не списывайте нас со счетов». Никаких конкретных слов про происходящее в заявлении не сообщается. Вдобавок компания подтвердила, что сейчас находится в поиске партнёра (издателя?) для своей следующей игры.

По данным СМИ, с конца ноября Piranha Bytes находится в шатком положении, поскольку конгломерат Embracer Group продолжает попытки сократить расходы, и теперь рука дошла до культовых создателей «Готики», Risen и Elex. Однако издатель THQ Nordic пытается всеми силами найти способ сохранить студию, включая продажу компании.

Заявление

Над какой игрой сейчас работает студия Piranha Bytes — по слухам, это может быть как новая «Готика», так и Elex 3. При этом THQ Nordic готовит к выпуску ремейк первой «Готики», за который отвечает новая студия.