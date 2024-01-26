Microsoft закрыла отделы, выпускавшие игры на дисках для Xbox — инсайдер

Журналист и инсайдер Windows Central Джез Корден заявил, что вместе с массовым увольнением 1900 человек из игрового подразделения Microsoft также закрыла отделы, отвечавшие за выпуск игр Xbox на дисках.

Корден сразу же отметил, что закрытие отдела не говорит о полном прекращении выпуска дисков. Журналист предположил, что Microsoft может отдать выпуск физических копий своих игр на аутсорс.

Сокращение команд розничных продавцов ещё не означает, что Microsoft отказывается от физической розничной торговли игр для Xbox. Они могут передать их на аутсорсинг. Поэтому пока не нужно считать, что Microsoft полностью уйдёт от дисков. Но, похоже, в этом направлении будет двигаться вся индустрия.

Журналист подчеркнул, что переход индустрии на цифровое пространство кажется естественным и нормальным явлением.