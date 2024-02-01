В «Госуслуги» планируют добавить чат-бота ChatGPT для консультации граждан

Издание ТАСС сообщило, что Минцифры России собирается добавить в «Госуслуги» чат-бота ChatGPT для консультации граждан. Отмечается, что министерство начнёт внедрять технологию уже в этом году.

Также министр цифрового развития РФ Максут Шадаев заявил, что портал стал пятой цифровой экосистемой в масштабе страны по количеству трафика. В «Госуслугах» зарегистрировано уже более 110 млн жителей страны.

В день мы предоставляем почти 1,5 млн услуг в электронном виде. Самое главное, что эти услуги полностью исключают необходимость очного обращения.

Ещё Шадаев рассказал, что ежедневно «Госуслуги» посещают 10 млн уникальных пользователей, причём 60% всех граждан регулярно обращаются за услугами и хотя бы раз в месяц используют цифровые сервисы на портале.