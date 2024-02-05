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«Я тебя всегда буду помнить»: Джанкарло Эспозито — о смерти Карла Уэзерса

«Я тебя всегда буду помнить»: Джанкарло Эспозито — о смерти Карла Уэзерса
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Пару дней назад стало известно о смерти актёра Карлза Уэзерса, звезды «Рокки», «Хищника» и «Мандалорца». Артисту было 76 лет, он умер мирно в окружении семьи.

На смерть коллеги отреагировал Джанкарло Эспозито, звезда сериалов «Во все тяжкие» и «Мандалорец». По его словам, Уэзерс был замечательным человеком и хорошим другом, который был готов выручить в трудную минуту.

Мне будет очень не хватать моего дорогого друга и брата Карла Уэзерса. Ты действительно один из самых замечательных людей, с которыми я в удовольствие проводил время! Я благодарен за твоё влияние и поддержку всего хорошего в моей жизни. Таким я тебя всегда буду помнить.

За свою жизнь Карл Уэзерс снялся более чем в 70 проектах, однако наибольшую известность он получил во второй половине XX века за роль Аполло Крида в фильмах о Рокки.

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