Вышел тизер «Кто ты, Кирилл Толмацкий?» — докфильма про жизнь музыканта Децла

Онлайн-кинотеатр Kion представил первый тизер документального фильма «Кто ты, Кирилл Толмацкий?» Премьера картины о знаменитом российском рэп-музыканте состоится 22 июля.

Видео доступно на YouTube-канале Kionru. Права на видео принадлежат Kion.

Документальный фильм «Кто ты, Кирилл Толмацкий?» расскажет о жизни одноимённого музыканта, более известного под псевдонимом Децл. Лента будет посвящена становлению одного из самых популярных рэп-исполнителей в России: от брейк-данса до альбома MosVegas 2012 — и трагичной смерти артиста в 2019 году от сердечной недостаточности.

В документальном фильме появятся и близкие Кирилла Толмацкого, включая его сына Антония, жену Юлию Киселёву и коллегу по профессии Al Solo.