Фильм «Мастер и Маргарита» заработал в прокате 1 млрд рублей

5 февраля сборы фильма «Мастер и Маргарита» в российском прокате достигли важнейшей отметки в 1 млрд рублей. На достижение этого результата картине потребовалось всего 12 дней — премьера картины состоялась 25 января. Сейчас фильм занимает 22-е место в списке самых кассовых российских произведений отечественного проката.

Фото: ЕАИС

Картина «Мастер и Маргарита» снята по культовому роману Михаила Булгакова. Сюжет фильма разворачивается в 1930-е годы в Москве и рассказывает про известного писателя, который оказывается в центре скандала и влюбляется в Маргариту.

Режиссёром фильма выступил Михаил Локшин («Серебряные коньки»). Главные роли в ленте сыграли Аугуст Диль («Тайная жизнь»), Евгений Цыганов («Нежность»), Юлия Снигирь («Казнь»), Юрий Колокольников («По щучьему велению») и другие актёры.