В рекламе фильма «Воображаемые друзья» повторили культовую шутку из сериала «Офис»

Авторы предстоящего фэнтезийного фильма «Воображаемые друзья» сняли рекламный ролик с отсылкой на сериал «Офис».

Начиная рассказ о фильме, один из актёров представился Джоном Красински — в свою очередь, Райан Рейнольдс обратил внимание, что тот совершенно не похож на Красински.

Видео доступно на YouTube-канале Ryan Reynolds. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

Это отсылка на пранк «Азиатский Джим», который был показан в девятом сезоне «Офиса». Тогда жертвой шутки стал Дуайт Шрут, которого пытались уверить в том, что так выглядит его давний коллега Джим Халперт.

Видео доступно на YouTube-канале The Office. Права на видео принадлежат NBC.

В «Воображаемых друзьях» Джон Красински (Джим из «Офиса») занимает позиции режиссёра и сценариста, а также сыграет одну из ролей.

Лента расскажет о молодой девушке, которая способна видеть воображаемых друзей. Фильм выйдет в прокат 22 мая.