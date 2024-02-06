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Начались съёмки финального сезона сериала «Кобра Кай»

Начались съёмки финального сезона сериала «Кобра Кай»
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Netflix объявил о старте съёмок шестого, финального сезона сериала «Кобра Кай». Компания выпустила специальный ролик с анонсом, в котором снялись все ключевые актёры шоу.

Они поделились своими впечатлениями от начала работы над проектом. Шестой сезон «Кобры Кай» станет финалом всей саги, которая длится более 38 лет, начавшись с культовой картины «Каратэ-пацан».

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Самый первый «Каратэ-пацан» вышел в прокат в 1984 году, он оказался коммерчески успешным, и в результате было снято три продолжения. Перезагрузка состоялась в 2010-м с премьерой фильма, где главные роли исполнили Джейден Смит и Джеки Чан. В 2018-м франшиза трансформировалась в сериал. В нём история развивается спустя 34 года после событий первой картины.

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