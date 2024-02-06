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Фильм «Американское чтиво» вышел в онлайне — это один из главных претендентов на «Оскар»

Фильм «Американское чтиво» вышел в онлайне — это один из главных претендентов на «Оскар»
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6 февраля до онлайн-кинотеатров добрался фильм «Американское чтиво». Картину с Джеффри Райтом, номинированную на «Оскар» в пяти категориях, можно посмотреть в зарубежных сервисах, включая Amazon Prime и iTunes.

Видео доступно на YouTube-канале FRESH Trailers. Права на видео принадлежат Metro-Goldwyn-Mayer.

Картина рассказывает о писателе Телониусе Эллисоне, который сталкивается сразу с несколькими отказами напечатать его роман из-за того, что его книга «недостаточно чёрная». Раздосадованный автор решает написать анонимный роман, собрав все стереотипы о чернокожем населении. К его удивлению, книга становится большим хитом, её хотят выпустить самые крупные издатели и экранизировать ведущие студии Голливуда.

«Американское чтиво» — один из самых высокооценённых фильмов 2023 года. На Rotten Tomatoes фильм рекомендуют 94% критиков и 95% зрителей. На «Оскаре-2024» лента претендует на пять наград, включая «Лучший фильм» и «Лучшую мужскую роль».

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