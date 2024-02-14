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Apple продлила сериал «Вторжение» про пришельцев на третий сезон

Apple продлила сериал «Вторжение» про пришельцев на третий сезон
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Издание Variety сообщило, что Apple приняла решение продлить научно-фантастический сериал «Вторжение» на третий сезон. Судя по всему, проект показывает неплохие результаты по рейтингу и просмотрам.

«Вторжение» — сериал, посвящённый вторжению пришельцев на Землю. В шоу показывают людей и то, как они переживают нападение в разных точках планеты.

Шоураннерами выступают Дэвид Вейл и Саймон Кинберг. Кинберг подчеркнул, что третий сезон будет ещё масштабнее предыдущих.

Я очень горжусь первыми двумя сезонами сериала и тому, какими они получились благодаря Apple TV+, нашему актёрскому составу и команде. Новые серии будут ещё масштабнее, а ставки вырастут.

Первые два сезона можно посмотреть на Apple TV+. Премьера первого сезона состоялась в октябре 2021 года. Второй сезон шёл с августа по октябрь 2023 года. Съёмки третьего сезона стартуют в конце февраля.

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