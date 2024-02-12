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Отличия книги и фильма Мастер и Маргарита: почему многие недовольны кино Михаила Локшина

«Мастер и Маргарита»: книга против фильма — почему новое кино так разозлило фанатов романа
Виктория Кухарева
Отличия книги и фильма «Мастер и Маргарита»
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Картину даже сложно назвать экранизацией работы Михаила Булгакова.

Выход фильма Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» уже наделал шума: у зрителей много вопросов к касту, актёрской игре и интерпретации классического сюжета книги, хотя подавляющему большинству всё не просто нравится, они чуть ли не в восторге — если судить по оценкам на агрегаторах.

Давайте же разберёмся, откуда такая разница во мнениях и чем кино отличается от первоисточника.

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Москва — город величия коммунизма

Одним из важнейших героев романа Булгакова стал сам город. В его романе Москва предстает перед читателем жаркой, перенаселенной, шумной. Он, не скрывая, показывает реалии «сложного квартирного вопроса», последствия революции в виде огромного количества плакатов, распоряжений и порой дурацких распорядков.

Воланда как туриста очень удивляют современные средства передвижения и развитие технологий, а вот люди, на контрасте с этим, совсем не изменились.

В фильме Локшина мы же видим сразу две Москвы: реальную и фантастическую. В первой — обилие строек и бурное развитие, во второй — апофеоз сталинского ампира и Дворец Советов, как сердце новой советской Москвы. Однако в романе нет ни одного упоминания о такой Москве, и в данном случае это лишь замысел режиссера и не более.

«Мастер и Маргарита» (2024)

«Мастер и Маргарита» (2024)

Фото: «Атмосфера кино»

Люди как портрет общества

Булгаков очень точно и едко описывал жизнь и характеры своих современников. В начале романа кажется, что речь пойдёт о людях порядочных, обновлённых, но на поверку оказывается, что москвичи мелочны, жадны до власти и денег и напрочь лишены морали.

Писатель неслучайно выбрал своей целью подробное описание литераторов: в представлении большинства это люди искусства и олицетворение нематериального. Но вместо этого они стоят в очереди за рыбой лучшего сорта, выбивают себе путевки в Перелыгино и жаждут отобедать именно в «Грибоедове». От этого несоответствия сатира становится ещё более выпуклой.

Фильм практически не оставил нам шанса познакомиться ближе с членами МАССОЛИТА и другими небезызвестными москвичами романа. Единственный шанс увидеть взаимодействие свиты с ними выпадает там в театре Варьете. А ведь такие замечательные персонажи, как Варенуха и Римский, добавляют в роман так не хватающего фильму юмора. Здесь москвичи и писатели лишь фон, на котором разворачивается сюжет.

«Мастер и Маргарита» (2005)

«Мастер и Маргарита» (2005)

Фото: «Централ Партнершип»

Без свиты никуда

Похождения приспешников Воланда в романе — одна из самых важных линий повествования и, очевидно, самая смешная и карикатурная.

Коровьев, Бегемот и Азазелло — призма, через которую читателю легче увидеть все пороки и недостатки персонажей. Они, как и положено, демонам искушают и склоняют людей к неправильным поступкам и обнажают истинные личины героев. Их похождениям посвящена почти четверть книги, и это позволяет нам как следует узнать персонажей не только с комичной, но и с реалистичной стороны.

В кино, увы, свите Воланда уделено мало времени. Нам не удастся увидеть сцену доведения до сумасшествия Григория Римского, превращения Варенухи в вампира и беспредела, который натворили Коровьев и Бегемот в ресторане «Грибоедов». Зрителю вряд ли будет понятно, какую роль каждый из членов свиты выполняет в этом коллективе, и личная история Коровьева тоже останется за кадром.

В фильме они присутствуют лишь номинально, как связь с оригинальным романом, что ещё сильнее отдаляет нас от произведения.

Воланд

Воланд

Фото: «Атмосфера кино»

Вечно хочет зла и вечно совершает благо

Воланд в романе — фигура ключевая. Неслучайно книга не раз переименовывалась, и ранние наброски названия отсылали нас к вариациям имени злого духа, а само произведение не содержало глав о любовной истории Мастера и Маргариты.

Именно поэтому он в романе связующее звено для всех линий повествования. Он ведёт диалоги о свете и тьме с Иешуа, рассказывает истории из прошлого Маргарите, убеждается в том, что он не существует в знаменитом разговоре на Патриарших. Он причина, по которой запускаются все линии, и причина же их окончания.

Локшин же представил Воланда совсем иначе: здесь он партнер и вдохновитель, что в целом отвечает концепту фильма, но совсем не соответствует книге. В романе Воланд и Мастер, по сути, виделись лишь раз, после окончания Бала. А вот в фильме они постоянно ведут беседы о романе, творчестве и атеизме нынешних москвичей. Задумка, с одной стороны, довольно интересная, но с другой — лишает нас огромного количества глубоких монологов и диалогов Воланда с другими персонажами и совсем не даёт ему раскрыться.

Однако стоит отметить, что внешнее сходство актёра с книжным описанием не может не радовать: он именно тот азартный игрок и одновременно ребёнок, которым его описывал писатель.

«Мастер и Маргарита» (2024)

«Мастер и Маргарита» (2024)

Фото: «Атмосфера кино»

М+М

Всё сложнее. В книге Маргарита бездетная жена известного советского деятеля, невероятно красивая и одинокая. Её внешность ещё с начала романа отдаёт ведьминской красотой, а в выражениях любви к Мастеру есть долька вульгарности и неподобающей страсти.

Мастер же, напротив, человек, плывущий по течению, смирившийся с жизнью и не рассчитывающий на успех. Он выиграл большие деньги в лотерею случайно и тихо-мирно на них живёт. Мастер скорее объект, чем субъект истории, и бóльшую часть действия Булгаков отдал Маргарите. В фильме же совсем иначе.

Маргарита действительно служит музой для Мастера, но и его мы впервые видим успешным драматургом, что сразу меняет отношение к герою. Он активный, вдохновенный и действующий персонаж, что не совсем перекликается с книжным аналогом. В картине мы как будто видим Мастера до отмены, и это, скорее, возможное дополнение героя. Но сравнивать персонажей книги и фильма в этом случае довольно сложно, так как всë-таки киношный Мастер — это лишь на половину Мастер, а на вторую половину сам писатель.

Мастер и Маргарита

Мастер и Маргарита

Фото: Атмосфера кино

«Мастер и Маргарита»: что в итоге?

Можно с лёгкостью сказать, почему фанаты романа остались недовольны: множество отклонений от сюжета, отсутствие большого количества знаковых и важных сцен. Многие актеры эмоционально не подходят своим персонажам.

Было бы легче сравнивать фильм с романом, если бы он был строгой экранизацией, однако новое кино «Мастер и Маргарита» скорее фантазия на тему или полное современное переосмысление (поэтому мнения зрителей и разделились), но это никак не экранизация.

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