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AMD штрафует ритейлеров Китая за продажу видеокарт ниже рекомендованной цены

AMD штрафует ритейлеров Китая за продажу видеокарт ниже рекомендованной цены
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Журналисты издания VideoCardz сообщили, что AMD штрафует в Китае ритейлеров за продажу видеокарты RX 6750 GRE ниже рекомендованной цены. Изначально производитель оценил модель с 10 Гб видеопамяти в 2219 юаней, а с 12 Гб — в 2379 юаней.

Спустя время стоимость графических процессоров упала до 2149 юаней и 2249 юаней соответственно. Для противостояния снижению цен компания решила накладывать санкции на ритейлеров: штрафовать или в особых случаях приостанавливать сотрудничество.

Дело в том, что новенькая видеокарта RX 7600 XT ещё не дебютировала на китайском рынке, поскольку AMD стремится распродать запасы RX 6750 GRE — они построены на старой RDNA 2. Также корпорация пошла на такой шаг, чтобы лучше подготовить почву для внедрения новой архитектуры.

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