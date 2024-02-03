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Видеокарта RTX 3060 в очередной раз стала самой популярной среди пользователей Steam

Видеокарта RTX 3060 в очередной раз стала самой популярной среди пользователей Steam
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Компания Valve поделилась статистикой самого популярного железа среди пользователей платформы Steam. Оказалось, что в январе 2024 года самой распространённой видеокартой стала GeForce RTX 3060 — её доля упала с 5,13% игроков до 4,83%.

Фото: Valve

Ко всему прочему, самыми популярными мониторами до сих пор остаются те, которые обладают разрешением 1920 на 1080 пикселей — их используют 59,7% геймеров. Что касается выбора количества оперативной памяти, то 49,6% игроков отдают предпочтение 16 ГБ.

Наиболее популярной VR-гарнитурой признана Oculus Quest 2 с долей в 40,6%. Также в топ-3 наиболее распространённых языков для Steam-аккаунта вошёл русский (10,03%). Больше только у упрощённого китайского (25,22%) и английского (36,17%).

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