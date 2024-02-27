Расписание Игр будущего на 27 февраля — футбол, баскетбол и Mobile Legends
В рамках девятого дня соревнований на Играх будущего – 2024 в Казани трофеев разыграно не будет, зато пройдёт множество матчей по футболу, баскетболу и мобильной MOBA-игре Mobile Legends.
Помимо этого, во вторник, 27 февраля стартуют сражения пилотов дронов и игроков в Standoff 2, а также продолжатся отборочные по Just Dance и Beat Saber.
Расписание турнира по Standoff + лазертаг на Играх будущего 27 февраля:
- 9:00. Группа А, Noobs (Россия) — Absolute (Россия);
- 11:45. Группа B, SaiNts (Россия) — RevialGG (Россия).
Расписание турнира по Mobile Legends Bang Bang 27 февраля:
- 14:00. Группа А, Team Lilgun (Монголия) — Burmese Ghouls (Мьянма);
- 14:00. Группа B, S2G Esports (Турция) — HomeBois (Малайзия);
- 15:50. Группа А, RRQ Hoshi (Индонезия) — Deus Vult (Россия);
- 15:50. Группа B, Twisted Minds (Саудовская Аравия) — AP.Bren (Филиппины);
- 17:40. Группа С, Fire Flux Esports (Турция) — Niightmare Esports (Лаос);
- 17:40. Группа D, KeepBest Gaming (Китай) — Team Flash (Сингапур);
- 19:30. Группа C, RCC (Россия) — Blacklist International (Филиппины);
- 19:30. Группа D, BURN x FLASH (Камбоджа) — ONIC (Индонезия).
Расписание турнира по фиджитал-футболу на Играх будущего 27 февраля:
- 15:00. Группа С, FDC Vista (Россия) — Team CMR (Камерун);
- 16:30. Группа D, CHP Chile (Чили) — Crvena zvezda (Сербия);
- 19:00. Группа C, Peñarol (Уругвай) — Beşiktaş Esports (Турция);
- 20:05. Группа D, Rotor International (Россия) — México Quetzales (Мексика).
Расписание турнира по фиджитал-баскетболу на Играх будущего 27 февраля:
- 16:00. 1/4 финала, R10 Team USA (США) — Dangerous (Черногория);
- 17:05. 1/4 финала, URAL BASKET (Россия) — Partizan Esports (Сербия);
- 19:00. 1/4 финала, MDMX (Китай) — Paris Phygital (Франция);
- 20:05. 1/4 финала, Liga Pro Team (Россия) — Antananarivo (Мадагаскар).
Расписание турнира по CS 2 + лазертаг на Играх будущего 27 февраля:
- 17:00. Полуфинал, XGod (Казахстан) — HOTU (Россия);
- 19:45. Полуфинал, Looking For 0rg (Россия) — LoveKazan (Россия).
Расписание других видов на Играх будущего 27 февраля:
- 11:40. Гонки дронов, квалификация;
- 13:00. Танцевальный симулятор (Just Dance), квалификация;
- 13:00. Ритм-симулятор (Beat Saber), квалификация;
Посмотреть прямые трансляции можно бесплатно в Сети — на VK Play, официальном сайте, а также Twitch и YouTube. Помимо отдельных эфиров, доступен мультистрим с главными матчами на текущий момент.
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