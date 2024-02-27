Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 3. Стрим A
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Расписание соревнований и матчей Игр будущего 2024 на вторник, 27 февраля

Расписание Игр будущего на 27 февраля — футбол, баскетбол и Mobile Legends
Аудио-версия:
Комментарии

В рамках девятого дня соревнований на Играх будущего – 2024 в Казани трофеев разыграно не будет, зато пройдёт множество матчей по футболу, баскетболу и мобильной MOBA-игре Mobile Legends.

Помимо этого, во вторник, 27 февраля стартуют сражения пилотов дронов и игроков в Standoff 2, а также продолжатся отборочные по Just Dance и Beat Saber.

Расписание турнира по Standoff + лазертаг на Играх будущего 27 февраля:

  • 9:00. Группа А, Noobs (Россия) Absolute (Россия);
  • 11:45. Группа B, SaiNts (Россия) — RevialGG (Россия).

Расписание турнира по Mobile Legends Bang Bang 27 февраля:

  • 14:00. Группа А, Team Lilgun (Монголия) — Burmese Ghouls (Мьянма);
  • 14:00. Группа B, S2G Esports (Турция) — HomeBois (Малайзия);
  • 15:50. Группа А, RRQ Hoshi (Индонезия) — Deus Vult (Россия);
  • 15:50. Группа B, Twisted Minds (Саудовская Аравия) — AP.Bren (Филиппины);
  • 17:40. Группа С, Fire Flux Esports (Турция) — Niightmare Esports (Лаос);
  • 17:40. Группа D, KeepBest Gaming (Китай) — Team Flash (Сингапур);
  • 19:30. Группа C, RCC (Россия) — Blacklist International (Филиппины);
  • 19:30. Группа D, BURN x FLASH (Камбоджа) — ONIC (Индонезия).

Расписание турнира по фиджитал-футболу на Играх будущего 27 февраля:

  • 15:00. Группа С, FDC Vista (Россия) — Team CMR (Камерун);
  • 16:30. Группа D, CHP Chile (Чили) — Crvena zvezda (Сербия);
  • 19:00. Группа C, Peñarol (Уругвай) — Beşiktaş Esports (Турция);
  • 20:05. Группа D, Rotor International (Россия) — México Quetzales (Мексика).

Расписание турнира по фиджитал-баскетболу на Играх будущего 27 февраля:

  • 16:00. 1/4 финала, R10 Team USA (США) — Dangerous (Черногория);
  • 17:05. 1/4 финала, URAL BASKET (Россия) — Partizan Esports (Сербия);
  • 19:00. 1/4 финала, MDMX (Китай) — Paris Phygital (Франция);
  • 20:05. 1/4 финала, Liga Pro Team (Россия) — Antananarivo (Мадагаскар).

Расписание турнира по CS 2 + лазертаг на Играх будущего 27 февраля:

  • 17:00. Полуфинал, XGod (Казахстан) — HOTU (Россия);
  • 19:45. Полуфинал, Looking For 0rg (Россия)LoveKazan (Россия).

Расписание других видов на Играх будущего 27 февраля:

  • 11:40. Гонки дронов, квалификация;
  • 13:00. Танцевальный симулятор (Just Dance), квалификация;
  • 13:00. Ритм-симулятор (Beat Saber), квалификация;

Посмотреть прямые трансляции можно бесплатно в Сети — на VK Play, официальном сайте, а также Twitch и YouTube. Помимо отдельных эфиров, доступен мультистрим с главными матчами на текущий момент.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android