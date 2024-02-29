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Вышла долгожданная Final Fantasy 7 Rebirth

Вышла долгожданная Final Fantasy 7 Rebirth
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Фанаты могут ликовать — наконец-то состоялся релиз Final Fantasy 7 Rebirth — второй части ремейка Final Fantasy 7. В честь выхода разработчики приготовили специальный релизный трейлер с нарезкой геймплейных и сюжетных фрагментов.

В Final Fantasy 7 Rebirth продолжается масштабный сюжет, начатый в ремейка Final Fantasy 7. Как и предыдущая часть, Rebirth переосмысливает историю, мир и персонажей оригинальной Final Fantasy 7 1997 года. Действие игры разворачивается в вымышленном мире, известном как «Планета». Герои должны сделать всё, чтобы спасти место и победить злодеев.

Видео доступно на YouTube-канале FINAL FANTASY. Права на видео принадлежат Square Enix.

Игра получила высокие оценки от прессы. Тайтл хвалят буквально за всё: за сюжет, боевую систему, диалоги, активности в мире и многое другое.

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